Conservatorul Christopher Luxon a devenit, oficial, premierul Noii Zeelande

- Fostul director executiv al companiei aeriene Air New Zealand, Christopher Luxon a preluat luni, oficial, functia de prim-ministru al Noii Zeelande, angajandu-se sa scada inflatia si ratele dobanzilor, informeaza AFP, citat de Agerpres.Christopher Luxon a preluat mandatul la sase saptamani dupa victoria…

- Partidul Național al Noii Zeelande confirma guvernul de coaliție și spune ca a ajuns la un acord cu alte doua formațiuni politice, potrivit Reuters. Viitorul prim-ministru al Noii Zeelande, Christopher Luxon, a declarat joi (23 noiembrie) ca Partidul Național al sau a ajuns la un acord cu ACT New Zealand…

- Lucrarile hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundațiilor din județul Salaj sunt in stare buna de funcționare. Specialiști ai instituțiilor implicate in managementul situațiilor de urgența au desfașurat acțiuni de verificare a starii tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol…

- Suntem printre primii, insa nu despre asta e vorba. Suntem intr-o companie selecta, insa nici asta nu e esența. De miercuri, Alba Iulia este oficial in viitorul digitalizat al administrației, in ROeID, platforma software centralizata pentru identificare digitala, creata și implementata de Autoritatea…

- Dupa o munca de 140 de ani, limba suedeza este in sfarsit referentiata: dictionarul oficial a fost finalizat si ultimul sau volum a fost trimis la tipografie saptamana trecuta, a anuntat miercuri editorul sau, informeaza AFP.

- Israelienii au anunțat ca au primit avizul pozitiv al guvernului de la Nicosia pentru a juca meciurile cu Elveția (15 noiembrie) și Romania (18 noiembrie) in Cipru, foarte probabil in capitala. Din momentul in care UEFA a amanat cele doua meciuri din octombrie, anunțand ca blocheaza pe termen nedefinit…

- Marcel Ciolacu a anunțat recent o accelerare a procesului de reformare a legii pensiilor și reluarea negocierilor cu Comisia Europeana. Premierul a dezvaluit ca țara a intrat intr-o procedura mai alerta privind reformarea legii pensiilor, pentru ca punerea in aplicare a reformei sa fie facuta așa cum…

- Premierul armean Nikol Pashinyan, in marja summitului Parteneriatului Politic European din Spania, a recunoscut oficial suprafața Azerbaidjanului ca fiind de 86,6 mii de kilometri patrați, incluzind și Karabahul. Acest lucru este raportat de RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Consiliului…