- Rapid a pierdut derby-ul din Giulești, scor 0-2, contra Petrolului, in runda cu numarul 5 din Superliga. Anghel Iordanescu (73 de ani), fostul antrenor al alb-vișiniilor, crede ca trupa lui Cristiano Bergodi (58) are mari probleme. „Tata Puiu” considera ca rezultatul este nedrept, avand in vedere cate…

- Petrolul a reușit surpriza in Giulești. S-a impus cu 2-0 in derby-ul cu Rapid, profitand de jocul slab al elevilor lui Cristiano Bergodi. La finalul meciului, Florin Pirvu, antrenorul ploieștenilor a vorbit despre victoria obținuta și a dezvaluit cum a profitat erorile Rapidului. Concluziile lui Florin…

- Christopher Braun (32 de ani), fundașul Rapidului, era deja in parcarea stadionului din Giulești la aproximativ 10 minute dupa eșecul cu Petrolul, scor 0-2. Christopher Braun a fost integralist in umilința suferita de Rapid in fața a 12.499 de spectatori. Autogolurile lui Oaida și Borja Valle au declanșat…

- Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid,a vorbit dupa infrangerea vișiniilor pe terenul celor de la Voluntari, 1-2. Rapid a pierdut din cauza unor greșeli majore ale portarului Horațiu Moldovan și a provocat amaraciunea patronatului. Dan Șucu a plecat suparat foc de la stadion, refuzand…

- Nicolae Dica, antrenorul lui FCU Craiova, a analizat prima victorie a echipei sale in noul sezon, 1-0 cu Botoșani, in etapa #4 din SuperLiga. Dica a fost mulțumit de atitudinea jucatorilor sai, insa i-a criticat pentru ca nu au marcat mai multe goluri. El a stabilit și obiectivul din acest sezon, calificarea…

- Prezentat astazi la FCSB, Alexandru Baluța a fost intrebat de reporterul GSP aflat la conferința despre recordul negativ contabilizat in fața roș-albaștrilor cat timp era fotbalistul Craiovei: zero victorii, un egal și 12 infrangeri. Baluța a raspuns amuzat, cu un zambet larg: „Nu trebuia sa-mi reamintești!…

- Marius Șumudica (52 de ani), antrenorul lui Al Raed, a citit in direct la TV invitația primita din partea Rapidului la evenimentul organizat cu ocazia centenarului clubului, pe 25 iunie. Șumudica, fost atacant și antrenor la Rapid, a fost deranjat ca a primit invitația prin intermediul unui mesaj și…

- FCSB a fost surclasata de Rapid Bucuresti cu scorul de 5-1 (3-0), sambata seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci considerat in deplasare, in etapa a 10-a (ultima) a play-off-ului Superligii de fotbal.