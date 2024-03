Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe revine in Superliga. Conform ProSport, antrenorul pleaca de la FC Argeș și s-a ințeles cu un club de tradiție din Romania. Este vorba despre Petrolul Ploiești, formație ramasa recent fara „principal” dupa ce l-a demis pe Florin Pirvu, ajuns intre timp la FC Voluntari. Citește și: Autobuzele…

- Dan Șucu, Victor Angelescu și Daniel Niculae, oamenii care conduc Rapidul, au fost in tribune la Voluntari - UTA 0-1. A doua zi dupa victoria Rapidului cu Hermannstadt, 2-0 in Giulești, Șucu a fost la un alt meci din Superliga. A profitat ca acesta s-a jucat la Voluntari și a mers alaturi de colegii…

- Universitatea Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe U Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 25 a Superligii. Despre acest duel din Banie au vorbit joi, intr-o conferinta de presa, antrenorul Stiintei, Ivaylo Petev, si portarul David Lazar. Tehnicianul bulgar…

- Petroliștii dau startul pregatirilor in noul an direct cu cantonamentul din Antalya, acolo unde vor susține, in aceasta dupa-amiaza, și primul antrenament din 2024. Elevii lui Florin Pirvu s-au reunit in aceasta dimineața la stadionul „Ilie Oana” din Ploiești și au plecat spre București, zburand spre…