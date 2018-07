Conjuctivita la copii: Ce trebuie să ştie părinţii De regula, ea trece la cateva zile dupa aplicarea picaturilor de ochi potrivite, indicate de medicul oftalmolog. In urma unui control, el apreciaza tipul de conjunctivita pe care copilul o are (virala, bacteriana sau alergica). El poate chiar sa schimbe tratamentul daca exista dubiu intre cea alergica si cea virala. Cel mai important lucru pe care il poti face pentru copilul tau ca sa evite imbolnavirea de conjunctivita este sa il inveti sa se spele foarte des pe maini, sa nu foloseasca alt prosop decat cel personal si sa nu duca mana murdara la ochi. Conjunctivita la copii. Conjunctiva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Conjunctivita este inflamația membranei conjunctive, care are rolul de a proteja și pastra umiditatea ideala a ochiului, adica a parții care captușește atat globul ocular, cat și pleoapele. Cauzele apariției acestei boli de ochi pot fi variabile, dar au o sursa bacteriana, virala, alergica sau a fost…

