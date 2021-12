Congresul SUA se străduiește să prevină paralizia statului federal / Problema principală: vaccinarea obligatorie Congresul se chinuia joi sa evite paralizia serviciilor federale americane în acest weekend, celebra &"închidere&" pe care oficialii republicani aleși amenința sa o provoace în semn de protest fața de obligativitatea vaccinarii ceruta de guvernul Biden, scrie AFP.

Parlamentarii au la dispoziție doar o zi și jumatate pentru a conveni asupra unei noi legi de finanțare, daca vor sa evite epuizarea brusca a resurselor statului federal, care ar trimite sute de mii de angajați în șomaj tehnic.

Ar fi afectate ministerele dar și parcurile naționale și o multitudine de organizații.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

