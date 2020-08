Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar al PSD a inceput, evenimentul de sambata fiind organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegati. TRANSMISIE VIDEO LIVE AICI UPDATE ORA 12. 19 Congresul PSD - Stanisev (PES): La alegerile locale veti dovedi ca sunteti cel…

- Congresul celui mai mare partid din Romania este așteptat de toata lumea. De la membrii de partid, aliații politici, pana la adversarii din politica.Pe ultima suta de metri, inainte de votul pentru alegerea noului președinte al PSD, Marcel Ciolacu primește asigurari din teritoriu ca victoria…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a spus, duminica seara, la Romania TV, ca Ludovic Orban minte atunci cand spune ca nu știe ca are pesediști in partid."In țara PNL o sa caștige de unde au luat primari de la PSD. Am vazut ca a fost intrebat. Cum sa zica domnul Orban ca nu știe ca are…

- O noua formatiune politica prinde contur in Romania, chiar inainte de alegerile locale. Este vorba despre Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), un partid infiintat de activistul George Simion, in septembrie 2019. Cinci consilieri locali de Bucuresti si-au anuntat plecarea din USR, printre care si liderul…

- Camera Deputaților a dezbatut și adoptat, miercuri, în regim de urgenta, proiectul de lege care stabilește datei alegerilor locale. Deputații au adoptat inițiativa legislativa cu 253 voturi pentru, 2 contra si 36 abtineri.Proiectul de lege prevede ca data desfasurarii alegerilor pentru…

- Președintele Partidului Național Liberal Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, afirma ca formațiunea din care face parte poarta discuții și negocieri cu alte partide politice, in vederea gasirii unei formule pentru alegerile locale din toamna acestui an. Intr-un raspuns oferit in urma unei schrisori deschise…

- Partidul Verde și Asociația Metropolitana București-Ilfov (AMBI) au anunțat joi, în timpul unei conferințe de presa, asumarea unui proiect politic ambițios: crearea Metropolei Verzi București-Ilfov, care va consta într-o serie de regorme administrative și ecologice, care sa aiba grija de…