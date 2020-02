Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Senatului Alina Gorghiu a spus, marti, dupa ce sedinta Birourilor reunite pe motiune s-a amanat pentru ca PSD nu a venit, ca social-democratii au o strategie bazata pe frica.

- Fostul presedinte al PSD Cluj, Liviu Alexa, ziarist la origine, a anuntat vineri, pe pagina sa de Facebook, ca a dat in judecata PSD pentru numirea ilegala si nestatutara a lui Marcel Ciolacu pe functia de presedinte interimar al partidului.

- Liviu Alexa (40 ani), schimbat recent din funcția de președinte interimar al PSD Cluj cu deputatul de Maramureș Gheorghe Șimon, și-a anunțat candidatura la șefia naționala a partidului, lansand totodata

- Liderii PSD au decis in ședința Comitetului Executiv de marți ca vor depune o sesizare la CCR in același timp cu depunerea unei moțiuni de cenzura daca Guvernul iși asuma raspunderea pe adoptarea legii privind alegerea primarilor in doua tururi, au declarat surse social-democrate pentru MEDIAFAX.Decizia…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani, a explicat ca jucatorii sai au fost cei care nu au acceptat amanarea meciului cu CFR Cluj, care s-a disputat duminica, și care a fost caștigat de moldoveni, scor 2-1, scrie Mediafax.Așa cum Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a anunțat, echipa…

- "In aceasta dimineata, prin intermediul unui curier, filiala PSD Cluj a trimis un mic pachetel cu alimente, bani, produse cosmetice si carti catre domnul Ludovic Orban, premierul Romaniei, despre care am aflat cu ingrijorare ca traieste doar cu 3000 de lei pe luna. Propunerea de intrajutorare a venit…