Stiri pe aceeasi tema

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere, iar in competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici, care nu a…

- Congresul extraordinar al PSD de sambata este organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegati, in cursa pentru sefia partidului fiind inscrisi Marcel Ciolacu, actualul lider interimar, si fostul ministru Eugen Teodorovici.Votul va fi secret, cu buletine,…

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere, iar in competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici.Citește…

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 10.00. Social-democratii isi aleg noua conducere, iar in competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici.

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici a cerut tribunalului sa-l declare presedinte executiv al partidului, conform statutului. O victorie in instanta l-ar propulsa pe Teodorovici in functia de presedinte interimar al PSD, in locul lui Marcel Ciolacu. Sambata e programat Congresul partidului. ”Nu trebuie sa…

- Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici, candidat la șefia PSD, il contrazice pe actualul președinte interimar al Partidului, Marcel Ciolacu. Acesta a declarat ca planul de relansare economica prezentat astazi de PNL este copiat din programul de guvernare al social-democraților.

- Fostul președinte executiv PSD Eugen Teodorovici, posibil contracandidat al lui Marcel Ciolacu pentru președinția partidului la Congres, i-a criticat joi la Digi24 pe cei care azi se dezic de Liviu Dragnea și inainte au luat parte la toate deciziile, el invocandu-i in acest sens pe Marcel Ciolacu și…

- Apar surprize in PSD, acolo unde cartile pareau sa fie facute deja pentru congresul in care se va stabili conducerea partidului. Presedintele interimar Marcel Ciolacu nu a avut pana acum contracandidat, dar surse din partid spun ca se pregateste sa intre in cursa Eugen Teodorovici. Fostul ministru de…