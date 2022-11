Stiri pe aceeasi tema

Noul guvern italian de extrema-dreapta condus de Giorgia Meloni a impiedicat 35 de persoane sa plece de la bordul unei nave de salvare careia i s-a permis sa acosteze intr-un port din Sicilia. Alte aproape 140 de persoane au primit permisiunea de a debarca, informeaza BBC, citat de Rador.

Organizatia Natiunilor Unite afirma ca peste un milion de persoane din Sudanul de Sud au fost afectate de inundatiile cauzate de ploile torentiale, informeaza BBC, citat de Rador.

Cel putin 67 de persoane au murit in urma alunecarilor de teren si a inundatiilor provocate de ploi puternice in sudul Filipine inaintea sosirii unei furtuni tropicale asteptata sa atinga uscatul pana duminica, informeaza AFP.

Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in timpul protestelor din Ciad, organizate pentru a cere guvernului militar, condus de presedintele Mahamat Idriss Deby, sa isi respecte promisiunea de a demisiona, informeaza BBC, citat de Rador.

O alunecare de teren provocata de ploile torentiale a dus la moartea a trei persoane in nordul Venezuelei, a anuntat luni presedintele Nicolas Maduro, la o saptamana dupa ce un incident similar a facut peste 50 de victime, informeaza AFP.

Presedintii rwandez si congolez au cazut de acord ca rebelii M23, despre care se presupune ca ar fi fost sustinuti de Rwanda, sa fie obligati sa paraseasca orasul Bunagana, din estul Republicii Democrate Congo, relateaza Rador.

Sapte persoane si-au pierdut viata in alunecari de teren in El Salvador, ca urmare a ploilor torentiale care cad in aceasta perioada a anului in America Centrala, au anuntat joi autoritatile, relateaza AFP.

Cel putin 15 persoane, majoritatea femei si copii, au murit in urma unei alunecari de teren, produsa miercuri in vestul Ugandei, regiune afectata de ploi abundente, a anuntat Crucea Rosie, informeaza AFP.