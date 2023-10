Stiri pe aceeasi tema

- NATO a inceput exercitii militare anuale care implica arme nucleare, a declarat luni un purtator de cuvant al Aliantei Nord-Atlantice.Pana la 60 de aeronave vor fi implicate in exercitiul "Steadfast Noon", care se va desfasura pana joi, saptamana viitoare. Ambarcatiunile implicate includ avioane de…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat decizia Germaniei de a trimite Ucrainei inca un sistem de aparare antiaeriana Patriot si a declarat ca intelege preocuparea Berlinului de a nu deveni parte a conflictului, informeaza sambata dpa.

- Departamentul de contrainformații al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a desfașurat o operațiune speciala in mai multe etape, in cadrul careia au retinut un agent rus din Transnistria, cunoscut drept ”Skif”. Acesta a fost ademenit de partea ucraineana sa se deplaseze in regiunea Odesa, unde…

- Secretarul general adjunct NATO, Mircea Geoana a calificat caderea bucaților de drona ruseasca pe teritoriul Romaniei, dreptul un „incident” și nicidecum „un atac deliberativ al Rusiei impotriva unui stat aliat”. „Aveți incredere in NATO, ne facem datoria. Lucram la intarirea apararii. Nu vedem intenții…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune ca nu exista indicii privind o intentie a Rusiei de a ataca un stat membru al aliantei, dar, cu toate acestea, este de inteles ingrijorarea cetatenilor romani care locuiesc in apropierea frontierei dunarene cu Ucraina. Referitor la fragmentele…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, aflat intr-o vizita surpriza la Kiev, a anuntat miercuri un nou ajutor din partea tarii sale catre Ucraina ”in valoare totala de peste un miliard de dolari” pentru a face fata invaziei ruse, relateaza Agerpres . ”Statele Unite s-au angajat sa ofere Ucrainei…

- Decizia de livrare a unor avioane de vanatoare de tip F-16 Ucrainei va contribui la escaladarea conflictului militar, cu riscuri pentru cetatenii ucraineni, avertizeaza ambasadorul Rusiei in Danemarca, Vladimir Barbin, citat de cotidianul Le Monde.

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul crede ca ministrul rus al apararii se afla in Coreea de Nord pentru a asigura aprovizionarea cu arme, astfel incat sa deblocheze invazia din Ucraina, potrivit The Guardian.In urma sosirii lui Serghei Șoigu intr-o calatorie rara…