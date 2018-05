Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a suferit miercuri un regres judiciar in ceea ce priveste unealta sa favorita de comunicare, un magistrat federal estimand ca nu ii va putea bloca pe Twitter pe criticii sai, noteaza AFP, potrivit news.ro.Decizia judecatoarei newyorkeze Naomi Reice Buchwald…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, joi, ca Ionut Lupescu, unul dintre contracandidatii sai la sefia forului, minte atunci cand spune ca a demisionat din functia detinuta la UEFA. “Ionut Lupescu minte cand spune ca si-a dat demisia de la UEFA. Nu si-a dat demisia de la UEFA, si-a suspendat…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a anuntat joi ca va accepta oferta premierului Robert Fico de a demisiona si ca îi va da mandatul de a forma un nou guvern lui Peter Pellegrini, în prezent vicepremier, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Presedintele CNMT, europarlamentarul Tokes Laszlo, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca in acest an nu numai romanii isi sarbatoresc Centenarul Marii Uniri, ci si maghiarii isi sarbatoresc anul autodeterminarii.

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general. Liviu Dragnea a fost cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”. Viorica Dancila: “Datoria…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, in urma a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak. Ziaristul a fost autorul unor dezvaluiri care duc pana la cel mai inalt nivel in partidul de guvernamant.