- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko care, dupa contestarea realegerii sale în functie în august 2020, a declansat o represiune brutala împotriva opozitiei în Belarus, a declarat joi ca protestatarii din Kazahstan ar trebui sa îngenuncheze în fata militarilor…

- Explozii și rafale de arme automate in capitala economica a Kazahstanului, in timp ce noi imagini șocante apar pe social media. O mașina a intrat in plin intr-un cordon al forțelor de ordine masate in centru pentru a proteja diverse instituții. De altfel, orașul Almati seamana cu un teatru de razboi.…

- Kazahstanul a decretat miercuri, 5 ianuarie, stare de urgenta in toata țara, dupa ce manifestatiile declansate din cauza unei cresteri bruste a pretului la gaze si combustibil au degenerat in violente. Multimea a luat cu asalt cladiri guvernamentale, dintre care unele au fost incendiate, a informat…

- Președintele din Kazahstan a anunțat ca acceptat demisia, care survine la cateva ore dupa declararea starii de urgența in mai multe zone ale țarii. Protestele au izbucnit in Kazahstan dupa ce s-a dublat prețul gazului natural lichefiat, principala sursa de carburanți pentru mașini. Manifestațiile au…

- Un barbat de 20 de ani a fost grav ranit, iar alte patru persoane, printre care si un copil, au fost transportate la spital, in urma unul accident rutier care a avut loc, duminica, in localitatea clujeana Capusu Mare. "Interventie cu descarcerare in urma unui accident rutier produs pe raza localitatii…

- "Black-out este un termen tehnic, dar vad ca in ultimul timp este utilizat ca un termen utilizat in legatura cu piata. In general, black-out inseamna o defectiune tehnica a unui echipament, care se propaga si astfel lasa in intuneric o anumita zona de retea. Pentru a avea un black-out la nivel de tara…

- Un cetațean moldovean a fost descoperit luni de catre angajații de frontiera in apropierea localitații Sculeni, pe malul raului Prut. Potrivit anchetatorilor, inițial barbatul s-a apropiat de punctul de trecere a frontierei, apoi a facut cale intoarsa.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita sa creasca livrarile de gaze catre Europa daca aceasta o va cere, respingand sugestiile ca Moscova ar limita aceste livrari din motive politice, dar pe de alta parte el a solicitat tarilor europene sa incheie cu Gazprom contracte…