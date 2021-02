Stiri pe aceeasi tema

- Cazul micuțului de la Suceava,d ecdat in timpul botezului a generat un val de reacții in toata opinia publica. Printre vocile publice care au condamant cele intamplate, se numara și Andreea Balan, mama, la randul ei, a doi copii. Vedeta a avut reacții dure pe rețelele de socializare cu privire la drama…

- Cazul bebelușului decedat, dupa botez, la Suceava, a facut multa valva in media și societatea romaneasca. O sumedenie de voci din spațiul public au reacționat pe marginea acestui subiect, printre aceștia și celebrul Mihai Șora. Drama de la Suceava in vizunea lui Mihai Șora Filozoful MIhai Șora, ajuns…

- Patriarhia Romana detaliaza intr-un comunicat care este tehnica pe care preoții trebuie sa o foloseasca in cazul botezarii bebelușilor și susține ca taina Botezului se face de catre preot prin „afundare” in apa, dar ca, in cazuri de necesitate sau in funcție de starea de sanatate a copilului, exista…

- Adela Popescu și-a emoționat admiratorii inca de la primele ore ale dimineții! Soția lui Radu Valcan „i-a luat” cu ea la spital pentru a le arata ecografia bebelușului pe care urmeaza sa-l nasca, frumoasa actrița fiind insarcinata in 4 luni, cu al treilea copil. Iata ce veste buna le-a dat celebra artista…

- Auchan Retail Romania anunța implementarea serviciului Auchan Drive in 31 din cele 33 de hipermarketuri din rețeaua naționala. Prin intermediul acestuia, clienții iși pot ridica din parcarea celui mai apropiat hipermarket Auchan comenzile plasate și achitate online prin intermediul aplicației Auchan,…

- Smiley și Gina Pistol traiesc sentimente inconfundabile, mai ales acum, de Craciun, cand sunt in așteptarea noului membru al familiei. Iar cu ocazia Sarbatorilor, cantarețul i-a transmis un mesaj emoționant bebelușului mult dorit.

- Spitalul Judetean Targu-Jiu intentioneaza sa incredinteze unei firme serviciul de spalatorie pentru a face economii. De fapt, institutia va ajunge sa spele cearsafurile pacientilor cu aproape 40 de miliarde de lei vechi. Institutia de sanatate a publ...

- Un bebelus de numai cinci luni si jumatate a avut un destin cumplit murind dupa ce a fost infectat cu virusul SARS-COV2 la spitalul judetean din Targu Mures. La scurt timp dupa ce a venit pe lume fetita a fost lasata in voia sortii si abandonata de cea care i-a dat viata. Doar asistentele medicale […]…