- Conflictul Rusia-Ucraina a declanșat tensiuni pe piețele financiare și a crescut drastic incertitudinea cu privire la redresarea economiei globale, noteaza o analiza Coface. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Consecințele financiare razboiului din Ucraina incep sa se faca resimțite dupa nici doua saptamani. Prețul petrolului se apropie de un nivel record. Inca o tura de scumpiri a alimentelor de baza.

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a avut astazi o intrevedere cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in vizita oficiala in Republica Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre situația privind securitatea regionala, gestionarea fluxului de refugiații ucraineni și ajutorul pe care il pot oferi…

- Uniunea Europeana este pregatita sa suporte consecintele economice pentru impunerea de sanctiuni impotriva Rusiei, care vor putea sa apara in primul rand de pe urma unor preturi mai mari la energie, au declarat vineri o serie de oficiali europeni, transmite Reuters. Liderii UE au convenit joi sa impuna…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntat, joi seara, sanctiuni "severe" impotriva Rusiei, acuzandu-l pe omologul sau rus, Vladimir Putin, ca "a ales razboiul", astfel ca va suporta "consecintele".

- Comisia Europeana a dat joi publicitatii un nou set de previziuni privind cresterea economica in zona euro si Uniunea Europeana, in ambele cazuri prognozele de crestere pentru acest an fiind revizuite in jos dupa un inceput de an mai slab decat se astepta, informeaza un comunicat al Executivului comunitar,…

- Turcia se indreapta spre scumpiri de peste 100%, pretul „independentei economice“ promise de Erdogan. Rata oficiala a inflatiei din Turcia a urcat la 36% anual la sfarsitul anului trecut, cel mai ridicat nivel din februarie 2002.

- Desi multe persoane din industria de transport maritim si logistica considera ca 2021 a fost un an fara precedent in ceea ce priveste intreruperile si blocajele in lantul de aprovizionare, exista deja semne ale unor potentiale probleme in viitor.