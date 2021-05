Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a organizat miercuri o noua intalnire de urgenta cu usile inchise pe subiectul fierbinte al violentelor israeliano-palestiniene, in care Statele Unite, la fel ca luni, s-au opus adoptarii unei declaratii comune, considerate a fi „contraproductive”, transmite AFP, citata…

- Consiliul de Securitate al ONU a organizat miercuri o noua intalnire de urgenta cu usile inchise pe subiectul fierbinte al violentelor israeliano-palestiniene, in care Statele Unite, la fel ca luni, s-au opus adoptarii unei declaratii comune, considerate a fi "contraproductive", transmite AFP. Din punctul…

- Statele Unite trimit un diplomat sa discute cu israelienii si si palestinienii, pentru calmarea situatiei în regiune, a declarat miercuri secretarul american de Stat Antony Blinken, afirmând ca Israelul are în mod special responsabilitatea sa evite victimele civile, transmite Reuters.”Imaginile…

- Consiliul de Securitate al ONU, care s-a reunit miercuri de urgenta pe tema conflictului israeliano-palestinain, nu a ajuns la o inelegere asupra unei declaratii, din cauza unei opozitii insistente a Statelor Unite, cel mai important sustinator al Israelului, declara diplomati pentru AFP.

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza miercuri o noua reuniune de urgenta, a doua in ultimele trei zile, dedicata violentelor dintre Israel si palestinieni, arata surse diplomatice citate de AFP, potrivit Agerpres. Noua sesiune cu usile inchise a fost solicitata de Tunisia, Norvegia si China. Noua…

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza miercuri o noua reuniune de urgenta, a doua in ultimele trei zile, consacrata violentelor dintre Israel si palestinieni, informeaza AFP, citand surse diplomatice. Noua sesiune cu usile inchise a fost solicitata de Tunisia, Norvegia si China. Prima reuniune,…

- Consiliul de Securitate al ONU va organiza miercuri o noua reuniune de urgenta, a doua in ultimele trei zile, consacrata violentelor dintre Israel si palestinieni, informeaza AFP, citand surse diplomatice. Noua sesiune cu usile inchise a fost solicitata de Tunisia, Norvegia si China. Prima reuniune,…

- Rusia a fost acuzata joi de Statele Unite si de europeni, in cursul unei videoconferinte a Consiliului de Securitate al ONU, de obstructionarea unei solutii in estul Ucrainei, ceea ce Moscova a respins, potrivit AFP. "Rusia trebuie sa inceteze imediat agresiunea sa in estul Ucrainei si…