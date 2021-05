Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Antony Blinken indeamna luni israelienii si palestinienii ”sa protejeze civilii si mai ales copiii” si reafirma ca statul evreu are, ”in calitate de democratie”, o ”datorie speciala” in acest sens, relateaza AFP. Statele Unite vor sa practice o ”diplomatie activa”…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si-a exprimat luni, in timpul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, "solidaritatea" cu Israelul, transmitand totodata dorinta sa ca ostilitatile "sa inceteze cat mai repede posibil", informeaza AFP. "Cancelarul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste luni cu omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi, in semn de ”sustinere a unei medieri egiptene in curs” in conflictul israeliano-palestinian, in marja unei conferinte internationale pe tema ajutorarii Sudanului, anunta Palatul Elysee, relateaza…

- Ministrul chinez de Externe Wang Yi si-a exprimat duminica regretul in legatura cu ''obstructionarea'' de catre Statele Unite in ceea ce priveste adoptarea unei declaratii in Consiliul de Securitate al ONU prin care se solicita incetarea ostilitatilor dintre israelieni si palestinieni,…

- Organizația terorista Hamas și Jihadul islamic au lansat aproape 2.000 de rachete saptamana asta din Gaza asupra Israelului. Este pentru prima oara, in ultimii 7 ani, cand Ierusalimul a fost una dintre ținte.

- Statele Unite s-au opus organizarii, vineri, a unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la violentele izbucnite intre israelieni si palestinieni, au indicat surse diplomatice, relateaza AFP, preluata de Agerpres. SUA susțin astfel poziția Israelului, care refuza implicarea…

- Consiliul de Securitate al ONU a organizat miercuri o noua intalnire de urgenta cu usile inchise pe subiectul fierbinte al violentelor israeliano-palestiniene, in care Statele Unite, la fel ca luni, s-au opus adoptarii unei declaratii comune, considerate a fi „contraproductive”, transmite AFP, citata…

- Este premiul suprem in diplomație și aproape fiecare președinte modern l-a cautat, in ciuda șanselor mici: rezolvarea crizei israeliano-palestiniene de cateva decenii. Dar Joe Biden nu este atat de interesat. In schimb, noua administrație intenționeaza sa se bazeze pe unele dintre politicile lui Donald…