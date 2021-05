Stiri pe aceeasi tema

- Exista femei și copii printre morți. Conflictul dintre Israel și Palestina a escaladat brusc in seara de 10 mai. Atacurile cu rachete din ambele parți aproape ca nu mai contenesc. Peste 1.500 de rachete au fost lansate din Fașia Gaza pe teritoriul israelian. La randul sau, Israelul a ripostat,…

- Armata israeliana a doborat, vineri dimineata, o drona lansata din teritoriul palestinian Fasia Gaza de organizatia islamista Hamas, anunta un oficial militar israelian, potrivit mediafax. "Drona a fost urmarita si doborata", a comunicat un purtator de cuvant al armatei israeliene, conform…

- Cand, in 2005, ultimii dintre cei aproape 1.000 de soldati israelieni plecau definitiv din Fasia Gaza, in Knesset (Parlamentul) de la Ierusalim, unele voci precum cea a lui Isaac Herzog anuntau ca pentru teritoriul palestinian va veni, in fine, o perioada de prosperitate care il va indrepta spre profilul…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana. Deocamdata, nu este vorba de o invazie, dar militari israelieni…

- Armata israeliana a anuntat ca a bombardat, joi dupa-amiaza, o unitate de informatii a organizatiei islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, precum si apartamentele unor lideri islamisti, informeaza cotidianul Times of Israel. Conform armatei israeliene,…

- Tensiunile dintre israelieni si palestinieni au escaladat marti, in timp ce militantii palestinieni din Gaza au tras sute de rachete catre Israel, care la randul sau a intensificat atacurile aeriene asupra enclavei de coasta, pe masura ce tulburarile s-au raspandit din orase in afara Ierusalimului,…

- Guvernul presedintelui Joe Biden considera Cisiordania este un teritoriu "ocupat" de Israel, a declarat miercuri Departamentul de Stat american intr-o punere la punct dupa publicarea unui raport care parea sa evite aceasta formulare, noteaza AFP. "Este un fapt istoric ca Israelul a ocupat Cisiordania,…

- Israelul a refuzat intrarea a mii de vaccinuri împotriva Covid-19 în Fâșia Gaza, o enclava palestiniana de doua milioane de locuitori sub controlul mișcarii islamiste Hamas, a acuzat luni seara Autoritatea Palestiniana, potrivit AFP.Autoritatea Mahmoud Abbas, care se afla în…