Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a bombardat locuința șefului Hamas din Gaza duminica, in timp ce grupul islamist a tras baraje de rachete spre Tel Aviv, ostilitațile intrand in cea de-a șaptea zi fara semne de diminuare, scrie Reuters preluat de mediafax. Cel puțin patru palestinieni au fost uciși in atacurile aeriene…

- Armata israeliana a distrus, sambata, un imobil cu inaltimea de 12 etaje din orasul Gaza in care erau sediile unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, afirma surse locale. Turnul Al-Jalaa din orasul Gaza s-a prabusit in urma unui atac cu rachete…

- In cladire erau redactiile locale ale unor companii media, inclusiv al agentiei Associated Press si al postului de televiziune Al Jazeera, scrie agenția de presa Mediafax .Inaintea atacului, armata israeliana a transmis mai multe mesaje de avertisment, pentru a permite evacuarea cladirii. Nu exista…

- Israelul si-a inmultit atacurile aeriene asupra Fasiei Gaza sambata, in timp ce combatantii palestinieni au lansat din nou o ploaie de rachete asupra mai multor orase israeliene, intre care si Tel Aviv, fara ca vreo acalmie sa para avuta in vedere in aceasta regiune care se confrunta cu cele mai grave…

- Un bloc turn din Gaza unde se aflau sediile redacțiilor Associated Press și Al Jazeera s-a prabușit ca urmare atacurilor aeriene lansate de armata israeliana. Cladirea fusese evacuata înainte de lansarea atacului de sâmbata, proprietarii fiind avertizați din timp, relateaza Reuters și BBC.…

- Armata israeliana a lansat in Gaza, in aceasta dimineața, cea mai ampla oprațiune militara de la inceputul saptamanii. La operatiune au participat 160 de avioane si 40 de tancuri, iar raidurile au vizat in special reteaua de tuneluri de sub Gaza ale militantilor din miscarea Hamas. Bombardamente au…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, a semnat un decret care permite transferul puterii prezidentiale catre Consiliul de Securitate, un organism consultativ format din inalti functionari, daca el este omorat sau daca din alte motive nu isi poate indeplini datoriile, a relatat sambata agentia…

- Președintele Belarus Alexander Lukașenko a anunțat sâmbata ca este gata sa semneze un decret privind transferul puterii prezidențiale catre consiliul de securitate al țarii în cazul în care ar intra în incapacitatea exercitarii atribuțiilor, informeaza Reuters, citând agenția…