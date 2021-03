Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea internationala este chemata sa sustina financiar Siria, devastata de zece ani de razboi, precum si pe refugiatii sirieni din alte state din Orientul Mijlociu, in cadrul unei conferinte a donatorilor organizate luni si marti de ONU si Uniunea Europeana, informeaza AFP.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, apreciaza ca Uniunea Europeana si-a "distrus" relatiile cu Rusia, transmite dpa. La scurt timp dupa ce UE a impus noi sanctiuni Moscovei, seful diplomatiei ruse a declarat marti, in timpul unei vizite oficiale in China, ca "nu exista relatii cu Uniunea Europeana…

- Dupa ce Ursula Von der Leyen a amenințat sambata cu blocarea exporturilor de vaccin dezvoltat de AstraZeneca daca Uniunea Europeana nu primeste mai intai livrarile sale, Marea Britanie, care se afla printre țarile vizate de șefa Comisiei Europene a cerut luni ca UE sa permita livrarea vaccinurilor impotriva…

- Intrarea partidului italian de dreapta Liga în Partidul Popular European (PPE) nu se afla pe ordinea de zi, potrivit declarației de marți a președintelui partidului, Matteo Salvini, care a mai precizat ca lucreaza împreuna cu polonezii și ungurii la înființarea unui nou grup politic…

- Europei ii mai raman trei zile la dispoziție pentru a se hotari cat de dur va juca in cursa globala pentru achiziționarea dozelor de vaccin anti-Covid, scrie Politico. Anunțul de acum cateva zile venit de la AstraZeneca, privind cantitatea redusa de doze care va fi livrata catre țarile UE i-a infuriat…

- Uniunea Europeana s-a preocupat in mod activ sa le furnizeze partenerilor sai din Balcanii de Vest vaccinuri anti-COVID-19, cu toate acestea statele din regiune s-ar putea sa mai aiba de asteptat cateva saptamani pana le vor primi, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului…

- China vine dupa un an in care a intampinat dificultați majore in politica internaționala. Pandemia a mutat atenția globala - și in special a Vestului - asupra politicii externe a Beijing-ului mult mai asertiva fața de ce se intampla in trecut. In ciuda diplomației maștilor, in ciuda faptului ca am…

- Miercuri, 30 decembrie, la Bruxelles, a fost semnat formal acordul ce statueaza relatiile intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, incepand cu data de 1 ianuarie 2021. Oricum avea loc sfarsitul perioadei de tranzitie, dar de acum e clar, divortul este oficial, precum si formula de colaborare…