- Peste 9.200 de persoane au trecut, miercuri,pe la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, scoasa in curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, iar 500 de credincioși au fost prezenți la slujba. Cel mai probabil, racla va fi bagata in biserica in timpul nopții,anunța reprezentanții Mitropoliei.Gruparea…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a afirmat miercuri ca oprirea credinciosilor care nu locuiesc in Iasi sa se inchine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva este ‘ceva nemaiintalnit in istorie’. ‘Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita cu o anumita tristete, pentru ca nu toti credinciosii…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a afirmat miercuri ca oprirea credinciosilor care nu locuiesc in Iasi sa se inchine la racla Sfintei Cuvioase Parascheva este "ceva nemaiintalnit in istorie"."Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita cu o anumita tristete, pentru ca nu toti credinciosii…

- Un sobor de preoti slujitori ai Catedralei Mitropolitane, condus de Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, au oficiat rugaciuni si au participat la primele ore ale diminetii de miercuri la procesiunea de scoatere a raclei cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit Agerpres.

- Biserica Ortodoxa Romana a luat o decizie de ultima ora in ceea ce privește pelerinajul din Iași de la Sfanta Parascheva. Racla cu moaștele sfinte va fi scoasa din biserica, iar credincioșii se vor putea inchina la ea in curtea interioara a locașului de cult.

- Sarbatoarea Sfintei Parascheva nu se va mai organiza in perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la Sfanta Liturghie din data de 14 octombrie, anunța miercuri Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au decis, miercuri seara, ca racla cu sfintele moaste sa nu…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa pe data de 8 octombrie. Decizia aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis ca nu se mai scoate racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva pe data de 8 la Iași, conform mediafax.ro. Daca totuși…

- „Conditii speciale” la pelerinajul de Sfanta Parascheva din acest an Pelerini la Iasi la sarbatoarea Sfântei Parascheva. Arhiva Foto: basilica.ro. Pelerinajul de la Iasi, din luna octombrie, la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva se va desfasura anul acesta în conditii speciale.…