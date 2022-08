Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ''lupte feroce'', in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Militiile separatiste proruse din provincia ucraineana Donetk cred ca vor reusi sa preia controlul acesteia pana la sfarsitul anului, a spus luni un reprezentat al separatistilor prorusi, potrivit agentiei EFE.

- Lupte grele se dau in Ucraina in timp ce trupele rusești se deplaseaza in Donețk, spune guvernatorul regional, relateaza Sky News, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat duminica in emisiunea Selectiv, ca toate analizele referitoare la razboiul din Ucraina indica faptul ca va fi un conflict mai lung decat s-a anticipat: „Toate analizele arata ca acest razboi, despre care și Putin a crezut ca va dura trei zile, nu se va…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii, a declarat, duminica seara, pentru postul B1Tv ca analizele referitoare la razboiul din Ucraina indica faptul ca va fi un conflict mai lung decat s-a anticipat. „Toate analizele arata ca acest razboi, despre care și Putin a crezut ca va dura trei zile, nu se va termina…

- De 100 de zile, Ucraina se afla sub atacul trupelor ruse. In aceasta perioada, rușii au cucerit mai multe teritorii. Pe unele le-au pierdut, fiind respinși de ucraineni, in timp ce in zona Donbas doar și-au extins controlul. Zonele care au cazut in mainile rușilor, dar și cele eliberate, au fost prezentate…

- Separatistii prorusi din Donetk au afirmat vineri ca au cucerit localitatea Liman (Liman), in estul Ucrainei, important nod feroviar care deschide calea spre marile orase Sloviansk si Kramatorsk, informeaza AFP.

- Fortele rusesti au bombardat zeci de orase in Donbas si sunt pe cale sa incercuiasca doua orase importante din regiune, unde mii de civili risca sa fie prinsi in capcana fara nicio cale de iesire.