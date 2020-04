Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Pandemia de coronavirus are un impact negativ asupra activitații sportive de la majoritatea cluburilor din lume. Din pacate, și fotbalul romanesc are de suferit. Drept urmare, conducerea CSM Reșița a luat decizia sa reduca salariile fotbaliștilor și antrenorilor de la club pe perioada starii…

- CSM București a luat, miercuri, o decizie istorica: a suspendat activitatea tuturor secțiilor sportive, pe termen nedeterminat, din cauza pandemiei de coronavirus.Conform comunicatului oficial de miercuri, CSM București a anunțat ca salariile nu vor mai fi platite conform intelegerilor initiale, ci…

- Pandemia de coronavirus și ordonanța militara nu au reușit sa-i țina pe bucureșteni in casa. Polițiștii au dat nu mai puțin de 188 de amenzi. Politistii Capitalei au aplicat, in noaptea de duminica spre luni, 188 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 234.400 de lei, pentru nerespectarea…

- Gustavo Vagenin (28 de ani, mijlocaș ofensiv) a fugit de coronavirusul din China și a dat peste el in Romania, dupa ce s-a intors la Craiova. Iar Roman II, cu probleme la inima, n-a ajuns nici acum la cardiologul italian care urma sa-l consulte. ...

- Pandemia cu coronavirus a dat peste cap activitatea fotbalistica din Romania, inclusiv a celor trei grupari sucevene care activeaza in eșalonul al treilea, este vorba de Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni. Spre exemplu, Daniel Balan, antrenorul principal al formației radauțene, este ...

- Consiliul Concurenței a autorizat achiziția cladirilor de birouri ale companiei NEPI Rockcastle de catre AFI Europe. Valoarea tranzacției se ridica la circa 300 milioane de euro. AFI Europe a...

- Falsul chirurg estetician Matteo Politi a fost trimis in judecata, in stare de libertate, pentru exercitarea fara drept a unei profesii, inselaciune, participatie improprie la fals intelectual, conform News.ro.”Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti…

- Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de Drept comercial la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, reactioneaza la afirmatiile facute de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, despre faptul ca politicienii ar trebui sa aiba grija cu majorarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie 2020, pentru…