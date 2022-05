Stiri pe aceeasi tema

- In Targu Neamț, la nivelul administrației publice locale unii consilieri fac lucruri trasnite, dar și atent direcționate. Este cazul a doi consilieri locali, ambii de la PMP, ambii extremi de vocali cand venea vorba despre abuzuri ale administrației locale sau despre interese personale ale altora. Aparent,…

- UPDATE 5 Alianta Nord-Atlantica va intensifica prezenta militara in apropierea Suediei, inclusiv in Marea Baltica, daca aceasta tara va decide sa solicite admiterea in NATO, a declarat joi secretarul general Jens Stoltenberg. „Trebuie sa reamintim ca, in cursul eventualului proces de aderare la NATO,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a scris vineri seara, 15 aprilie, pe Facebook, ca a vorbit cu Adina Valean, comisar european pentru Transporturi, despre proiectele Bucurestiului si ale zonei metropolitane, despre finantarile europene, dar și despre planul de mobilitate urbana care va fi…

- Continental a dezvoltat un head-up display (HUD) pentru tramvaie. Soluția de afișare de la furnizorul intern de servicii de dezvoltare și producție Continental Engineering Services ( CES ) are scopul de a face traficul intraurban mai sigur, asigurandu-se ca șoferii de tramvai iși pot concentra intreaga…

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu, a explicat de la ce a inceput scandalul in PNL. Potirivit acestuia, liberalii i-ar fi reproșat lui Cițu slaba implicare in programul Anghel Saligny. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trei foști politicieni social-democrații clujeni Horia Nasra, Mihai Curteanu și Vladimir Dan, acum antreprenori, au lansat Asociația METRO URBAN, care va promova și va dezbate principalele proiecte de infrastructura mare din Cluj-Napoca.

- In ultimele luni, ”capul de afiș” al discuțiilor publice de la nivelul municipiului Campina a fost ținut de doua subiecte sensibile - fosta rafinarie și fostul cinematograf. In ambele situații, deși paradoxal, a aparut un numitor comun - Asociația ”Suntem Romania”, cea care vrea ca rafinaria și calea…

- Managerul Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare, Ovidiu Ignat, a vorbit despre planurile pe care instituția le are in 2022. Un semn bun e acela ca oamenii au reinceput sa viziteze Planetariul Baia Mare odata cu finalul pandemiei de coronavirus. ”Prima veste buna este ca incep sa ne revina vizitatorii,…