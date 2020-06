Stiri pe aceeasi tema

- O mai veche disputa intre mai mulți aleși PSD din Recaș și-a consumat, in pandemie, un nou episod. O ședința de consiliu local „cu bucluc” a reaprins conflictul mocnit dintre primarul Teodor Pavel și mai mulți colegi de partid cu care acesta a avut sau are procese in instanța. Printre altele, in ordinea…

- Organizațiile locale ale PNL și PMP au transmis presei, marți, un comunicat comun prin care ii acuza pe consilierii PSD Campina de boicot, avand in vedere absența acestora de la ședința extraordinara a Consiliului Local din data de 18 mai 2020. Pe ordinea de zi a ședinței respective se afla un proiect…

- Suprafețele declarate de fermieri drept calamitate de seceta le depașesc pe cele care au fost anunțate ca insamanțate in toamna, a declarat luni ministrul Agriculturii Adrian Oros.„Fie ca raportarile au fost greșite in toamna, fie echipele care fac verificarile nu iși fac treaba. Vrem sa acordam…

- Dupa ce Anca Constantin, o mama de doar 29 de ani a acuzat ca iubitul sau i-a furat fiica de nici 3 anișori in urma cu un an de zile, barbatul a intervenit și a facut cateva acuzații grave. Potrivit spuselor acestuia, tanara ar practica prostituție și ar consuma substanțe interzise.

- Directorul demis al unei agentii americane il acuza pe presedintele Donald Trump ca nu a luat nicio masura atunci cand a fost anuntat cu privire la aparitia virusului. Rick Bright sustine ca a anuntat autoritatile americane inca din ianuarie cu privire la virus, dar a fost intampinat cu reticenta.

- „Mama mea este medic in Ștefan Voda. Mai toți lucratorii din spitalul raional sunt infectati cu covid-19, inclusiv mama. Lucratorii infectați au fost internați la Caușeni, dupa care peste 1 zi au fost intorși toți la Șt

- Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, a criticat dur in cadrul unei conferinte de presa prestația prefectului de Giurgiu, Aneta Matei, care ar fi in opinia sa mai preocupata de ”ordinele de la partid” decat de siguranța și sanatatea giurgiuvenilor: ”Mi-as fi dorit ca Prefectura…