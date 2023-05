Confiscarea bunurilor rusești înseamnă a lua boii de la bicicletă La cateva saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, ministrul britanic al transporturilor de atunci, Grant Shapps, a folosit TikTok pentru a prezenta un superiaht albastru, Phi, deținut de un om de afaceri rus, pe care guvernul tocmai il confiscase intr-un doc din Londra. A fost un fel de publicitate a sancțiunilor occidentale concepute pentru […] The post Confiscarea bunurilor rusești inseamna a lua boii de la bicicleta first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in acelasi timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski. Luni dimineata, rusii au lansat un nou atac masiv cu drone si rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…

- Rusia ar accepta negocieri de pace cu Ucraina, dar cu cateva condiții, a declarat ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Andrey Kelin. Ambasadorul rus ar fi facut aceasta declarație intr-un interviu acordat BBC, iar o parte a acestei declarații a fost retransmisa de agenția oficiala rusa TASS. Intr-adevar,…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a afirmat joi ca a arestat "sabotori" cu legaturi cu serviciile secrete ucrainene care planuiau sa perturbe functionarea unor centrale nucleare ruse, informeaza AFP, citat de Agerpres."Un grup de sabotaj al Serviciului de informatii externe ucrainean…

- Fortele Aeriene ucrainene anunta joi ca au doborat 29 dintre cele 30 de rachete de croaziera rusesti lansat intr-un nou atac, in noaptea de miercuri spre joi, relateaza AFP.Apararea antiaeriana ”a distrus 29 de rachete de croaziera” si patru drone rusesti, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram…

- Rusia anunta luni ca a interceptat o racheta cu raza lunga de actiune de tip Storm Shadow in Razboiul rus din Ucraina, la doar cateva zile dupa ce Londra a anuntat livrarea acestor arme fortelor Kievului, relateaza AFP.”Sisteme de aparare antiaeriana au interceptat”, in ultimele 27 de ore, ”sapte…

- Rusia a primit de o maniera „foarte negativa” stirea privind furnizarea de catre Regatul Unit de rachete cu raza lunga de actiune Ucrainei si va raspunde in mod „corespunzator” la aceasta actiune, a informat joi Kremlinul, citat de agentia EFE, transmite AGERPRES . „Acest lucru necesita un raspuns adecvat…

- "Negocierile nu pot avea loc decat in baza luarii in considerare a intereselor rusesti", a declarat Lavrov, potrivit AFP, citata de Agerpres."Este vorba de principii care vor sta la baza noii ordini mondiale", a adaugat ministrul rus de externe in conferinta de presa comuna cu omologul sau turc, Mevlut…

- Comisia Europeana indeamna Republica Moldova sa inghețe activele rusești de pe teritoriul nostru, pentru ca ulterior acestea sa fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei, a declarat astazi la Chișinau de Comisarul european pentru justiție, Didier Reynders, in cadrul unui briefing comun cu ministra…