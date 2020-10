Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, dr. Carmen Dorobat, avertizeaza ca numarul de pacienti internati pe sectiile de Terapie Intensiva se va mentine peste nivelul de 500 in perioada urmatoare.

- Ce nu ni s-a spus pana acum despre coronavirus! Vezi ce se intampla cu el la umezeala Gheorghe Enache, medic infecționist: Virusul rezista și la +70 de grade, și la -70 de grade / Purtarea maștii, distanțarea sociala și o atmosfera mai umeda, benefice pentru a ne proteja. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Durerile abdominale, scaunele frecvente sau durerile puternice de cap ar putea fi semne de COVID-19, a declarat la Digi24 managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.”Aș sublinia debutul atipic, pe care nu l-am intalnit la tip, cum ar fi debutul digestiv și debutul neurologic, cu manifestari precum…

- Daca pana acum principalele simptome ale bolii COVID-19 erau febra și problemele respiratorii, medicii avertizeaza ca este posibil sa apara și alte manifestari la inceput, atipice infecției cu virusul SARS-CoV-2. Medicii atrag atenția ca o persoana infectata cu noul coronavirus nu trebuie neaparat sa…

- Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, spune ca trebuie sa fim extrem de atenți nu numai la simptomele respiratorii ale COVID-19, ci și la alte manifestari, cu care nu am fost obișnuiți, dar care in ultimul timp incep sa apara tot mai des ca forme de debut ale bolii.De…

- De pilda, durerile abdominale și scaunele frecvente, dar și durerile puternice de cap ar putea fi semne de COVID-19, chiar daca tusea sau febra sunt absente, a declarat la Digi24 managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași. „Aș sublinia debutul atipic, pe care nu l-am intalnit la tip, cum ar…

- Deschiderea are loc in Sala Senat a UMF Iasi. La deschidere participa rectorul UMF Iasi, prof univ. dr. Viorel Scripcaru, managerul Spitalului de Boli Infectioase, Carmen Dorobat, coordonatorul SMURD, Diana Cimpoesu, prefectul Marian Grigoras, presedintele CJ, Maricel Popa. In acest moment, managerul…

- Numarul infecțiilor de coronavirus continua sa creasca de la o zi la alta in Romania, iar acest lucru se intampla pentru ca ” “transmiterea comunitara este atat de rapida și de extinsa”, motiv pentru care managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara, Cristian Oancea, spune ca nu știe cat va…