„Inainte sa plec in Republica Dominicana, aveam o prietena, insa, nu i-am cerut sa ma astepte! Ar fi fost nedrept fata de ea sa ii impun sa stea singura atatea luni, astfel ca, am lasat-o sa aleaga. Pot spune chiar ca a luat o decizie radicala! In concluzie, raspunsul este acela ca nu am pe nimeni in viata mea acum", a dezvaluit Ștefan.

„Nu am mai avut nicio legatura cu o femeie de cand am intrat in competitie. Acolo, am stat cinci luni, si dupa cum bine stiti, nu ne era gandul la relatii de acest gen, in plus, nici nu mi-a stat capul la asa ceva.

Ma gandeam la trasee, la…