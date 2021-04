Stiri pe aceeasi tema

- Necesarul de investitii in sectorul energetic romanesc, estimat la 12-15 miliarde de euro, depaseste cu mult fondurile europene disponibile in acest sector, a declarat, miercuri, Catalin Stancu, managing partner in cadrul companiei de consultanta Horvath & Partners, intr-o conferinta de presa. El a…

- Uniunea Europeana (UE) pune la dispozitie 1,8 trilioane de euro pentru doua programe de iesire din criza - Recovery Plan si Next Generation EU - din care 30% pentru finantarea tintelor privind schimbarile climatice, iar potentialul Romaniei in sectorul energetic este urias in actualul context strategic,…

- Romania este o piata echilibrata in ceea ce priveste prezenta femeilor in roluri de management si top management in companii din sectorul imobiliar, iar nivelul de venituri poate depasi suma de 300.000 de euro anual, releva o analiza de profil. Astfel, in Romania femeile gestioneaza atat mari investitii,…

- Romania urmeaza sa elaboreze in perioada urmatoare o strategie nationala privind producerea energiei din hidrogen, aceasta fiind una dintre tehnologiile pe care se axeaza Uniunea Europeana din ce in ce mai mult pentru viitor, a declarat, marti, ministrul Energiei, Virgil Popescu, la o conferinta…

- Romania poate avea cel mai mic pret la energia electrica, insa are nevoie de o noua strategie energetica pentru ca o foloseste inca pe cea de acum 14 ani, a declarat, marti, Dan Gheorghiu, vicepresedintele Comitetului National Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME).

- ”Am avut astazi o intrevedere cu reprezentantii Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie. Sectorul energetic este de o importanta majora pentru economia nationala, iar dezvoltarea, extinderea retelelor de gaze, precum si distributia de gaze naturale sunt tratate cu prioritate”, a…