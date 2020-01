Conferinţa pentru Libia: Obiectivele SUA, obiectivele Rusiei și ambiția lui Erdogan Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, încearca sa joace un rol de prim rang la Conferinta de la Berlin, dupa cum transmite corespondentul Open TV la Istanbul, citeaza Rador. Astfel, el a declarat ca "Turcia va ramâne în Libia pâna când îi vor fi recunoscute drepturile în Mediterana". Cu alte cuvinte Erdogan a aratat clar motivul pentru care Turcia doreste sa fie prezenta în Libia, subliniind ca "în problema Mediteranei si a Libiei, suntem decisi sa epuizam întreaga noastra forta atât la nivel politic si diplomatic,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

