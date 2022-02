Conferință europeană privind suveranitatea digitală Guvernul francez organizeaza luni si marti, la Paris, o conferinta europeana privind suveranitatea digitala. Suveranitatea digitala se refera la capacitatea tarilor europene de a-si pastra controlul asupra destinului lor in ceea ce priveste tehnologia digitala si internetul fara a se trezi legati de gigantii americani si chinezi care au construit adevarate imperii comerciale globale.„Acesta este un obiectiv care ne anima de cativa ani” si care este din ce in ce mai divizat la nivel european, a indicat biroul secretarului de stat francez pentru digital, Cedric O.„Comisia Europeana, statele membre… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

