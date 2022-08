Conferinţă despre leadership organizată de “Moldova Vrea Autostradă” Asociatia Moldova Vrea Autostrada organizeaza conferinta Iasi Civic Leader joi, pe 1 septemebrie 2022, incepand cu ora 18:00, pe Zoom. Intalnirea isi propune sa ii faca pe participanti sa inteleaga ce inseamna cu adevarat leadership, pentru a ajuta la dezvoltarea Iasului. Liderii civici invitati la conferinta online din acest an provin dintr-o gama larga de sectoare, inclusiv tehnologie, arta, industrii creative, antreprenoriat, administratie, microcomunitati, mass-media si educatie. Organizatorii spun ca Asociatia Moldova Vrea Autostrada a promovat in ultimii 8 ani lideri puternici, perseverenti… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

