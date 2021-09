Stiri pe aceeasi tema

- In 27 august vom lansa patru masuri de sprijin din programul de tranzitie 2021-2022, care are alocata o suma totala de 3,2 miliarde euro, a anuntat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Lansarile pe care o sa le facem in aceasta saptamana,…

- In timpul unei conferințe de presa susținuta de Dacian Cioloș, joi, la Sibiu, Ministrul Digitalizarii, Ciprian Teleman a ațipit de mai multe ori.Ministrul a fost surprins cu ochii inchiși și ținundu-și capul drept cu greutate, in timpul conferinței de presa susținuta de Dacian Cioloș la Sibiu. La…

- Lionel Messi (34 de ani) va susține azi o conferința de presa, incepand cu ora 13:00 in Romania, in care va vorbi despre plecarea de la Barcelona și despre ce planuri are pentru noul sezon. Azi, la stadionul Barcelonei, Messi va oferi primele declarații dupa ce Barcelona a anunțat ca nu va continua.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Oradea, ca se lucreaza in Parlament la modificarile la legea 17/2014 privind vanzarea terenurilor agricole din extravilan, iar in septembrie va fi finalizata Legea cadastrului. "Dupa stiinta mea, atat Legea 17, cat si Legea…

- Prezenta reziduurilor de pesticide in legume si fructe a fost constatata la 40 de probe din 112 prelevate, insa in niciuna dintre acestea nu a fost depasita limita maxima admisa, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa, noteaza Agerpres.…

- Romania are probleme cu imbatranirea forței de munca din agricultura, avertizeaza ministrul Agriculturii, Adrian Oros, informeaza Rador.”Continuam programele privind instalarea tinerilor fermieri, incercam sa-i bugetam mai consistent și sa-i monitorizam pe acești tineri care se instaleaza in agricultura,…

- Nu stiu ce se va întâmpla cu castravetii, Ministerul Agriculturii face programe gândite la începutul anului, împreuna cu fiecare mediu, fiecare asociatie în parte, iar apoi pe perioada derularii programului aceste lucruri nu se pot schimba, a declarat Ministrul Agriculturii…