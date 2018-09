Conferință Globală a Turismului Vitivinicol a fost inaugurată oficial în Moldova CHIȘINAU, 6 sept — Sputnik. Cea de-a treia Conferința Globala a Turismului Vitivinicol a fost inaugurata oficial în Moldova. Potrivit unui comunicat al Agenției pentru Investiții, inaugurarea oficiala a evenimentului are loc la Castel Mimi — primul și cel mai somptuos &"chateau" vinicol din Moldova, inclus în topul celor mai fascinante destinatii turistice. © Sputnik / Osmatesco Vrei sa beneficiezi de aroma maxima a unui vin? La ce temperatura trebuie sa-l servești Situat la 30 de kilometri distanța de Chișinau, castelul MIMI a fost fondat în 1893… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 6 sept — Sputnik. Cea de-a treia Conferința Globala a Turismului Vitivinicol a fost inaugurata oficial în Moldova. Potrivit unui comunicat al Agenției pentru Investiții, inaugurarea oficiala a evenimentului are loc la Castel Mimi — primul și cel mai somptuos…

- Unioniștii care vin pe jos de la Alba Iulia, vor organiza sambata, la Chișinau, incepand cu ora 12.00, Marea Adunare Centenara in Piața Marii Adunari Naționale. Coloana de unioniști, care timp de trei zile a fost blocata in vama Leușeni, a trecut aseara frontiera Republicii Moldova. Organizatorul marșului,…

- UPDATE – ora 16:41 Participanții la Marșul Centenarului care au parcurs pe jos distanța dintre Alba Iulia și Vama Albița au fost, pentru a doua oara, opriți de forțele de ordine din Republica Moldova de a patrunde in aceasta tara. Cum mesajul dat de oficialitațile de la Chisinau a fost unul de interzicere…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) anunța preselecția specialiștilor în grafica și design, care vor putea executa conceptele grafice ale monedelor și bancnotelor jubiliare și comemorative emise de banca centrala. Candidații aleși vor fi incluși în Lista specialiștilor din domeniul designului…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? HEMORAGIA DE CHEI In topul misterelor din ultimii trei ani si jumatate au condus pe rand teroristii, conturile lui Ceausescu, cumpararea Airbusurilor, vanzarea flotei, listele coruptilor. Ciudat este ca desi in tot acest timp s-a produs…

- Participantii la Marsul Centenarului, actiune care promoveaza ideea de unire a Basarabiei cu Romania, au ajuns marti, 17 iulie, in Sibiu. Aproximativ 40 de tineri au primit binecuvantarea Mitropoliei Ardealului, iar maine urmeaza sa porneasca la drum - mai au de mers inca 1.000 de km ca sa ajunga la…

- Câteva sute de oameni s-au adunat, duminica seara, la Alba Iulia, pentru a lua parte la startul Marșului Centenarului, care are ca punct final capitala Republicii Moldova, Chișinau. Participanții, dotați cu torțe și steaguri, au pornit pe jos si spera ca, la final, pe 1 septembrie,…

- Duminica se da startul Marșului Centenar, de la Alba Iulia la Chișinau. Evenimentul debuteaza cu aprinderea de catre reprezentanți din 1000 de localitați ale Romaniei și Republicii Moldova a unei Flacari a Unirii, la ora 20:00, in fața Catedralei ortodoxe. Participanții vor parcurge pe jos 1300 de kilometri.…