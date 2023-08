Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev a pierdut partida din Giulești cu Beșiktaș, scor 2-3, in manșa tur a play-off-ului Conference League. La finalul partidei, Mircea Lucescu (78 de ani), antrenorul ucrainenilor, a acuzat arbitrajul. „Il Luce” susține ca golul marcat in prima repriza de Dinamo Kiev, anulat pe motiv de ofsaid,…

- Dinamo Kiev primește diseara, de la ora 20:00, in Giulești, vizita lui Beșiktaș Istanbul, intr-o partida constand in manșa tur a play-off-ului UEFA Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe TVR 1. ...

- Dinamo Kiev a suferit un eșec neașteptat in etapa a patra din campionatul Ucrainei. Formația lui Mircea Lucescu a fost invinsa de Cernomoreț Odesa, scor 2-3, intr-un meci incheiat de kieveni in inferioritate numerica. Marele test e joi, in Giulești, cand Dinamo o va intalni pe Beșiktaș in play-off-ul…

- Senol Gunes, antrenorul lui Beșiktaș, apreciaza ca echipa lui va avea „meciuri dificile” cu Dinamo Kiev, in play-off-ul Conference. Are meciuri la trei zile, doi accidentați, dar incearca sa-i transfere pe Talisca și pe Sergio Ramos. Dinamo Kiev a trecut la penalty-uri, in Giulești, de Aris Salonic,…

- Mircea Lucescu rasufla usurat, dupa ce Dinamo Kiev s-a calificat in play-off-ul Conference League. Antrenorul roman s-a declarat multumit dupa ce echipa sa a invins-o pe Aris Salonic pe stadionul din Giulesti. Dinamo Kiev si Aris Salonic se aflau la egalitate, la general, scor 2-2, dupa cele doua partide…

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev au reușit calificarea in play-off-ul Conference League, dupa loviturile de departajare in fața grecilor de la Aris Salonic. Și echipa lui Razvan Lucescu, PAOK, a obținut calificarea, in timp ce Neftchi Baku, antrenata de Adrian Mutu, a parasit competiția.

- Mircea Lucescu (78 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, a prefațat meciul cu Aris Salonic, din turul III preliminar al Conference League. Partida este programata joi, de la ora 20:00, pe stadionul din Giulești. Daca trece de Aris, Dinamo Kiev va juca impotriva caștigatoarei dintre Beșiktaș și Neftchi…

- Mircea Lucescu (78 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, crede ca FCSB și CFR Cluj au șanse mari sa ajunga in grupele Conference League in acest sezon. FCSB pleaca favorita in manșa secunda din turul doi preliminar cu CSKA 1948 Sofia, dupa 1-0 in Bulgaria. Returul are loc azi, de la ora 21:00. Daca trec…