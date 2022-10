Joi, 13 octombrie, intre orele 8-18 se va executa o conectare de conducte la intersecția Caii Bogdaneștilor cu strada Tacit. Lucrarile fac parte din proiectul „Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseu 5, Calea Bogdanestilor”, iar pe durata lor se va opri furnizarea apei pe Calea Bogdaneștilor și pe strazile […] The post Conectari de conducte si spalari de retele. Vezi unde se ia apa! appeared first on Gazeta din Vest .