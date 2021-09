Accident mortal la Serdanu, comuna Lungulețu

Accident mortal la Serdanu, comuna Lungulețu, pompierii au intervenit cu echipele de descarcerare, din nefericire pentru o persoană nu s-a mai putut face nimic The post Accident mortal la Serdanu, comuna Lungulețu first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]