Conducta de transport gaze pentru alimentarea termocentralei Mintia, declarată proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale Prin realizarea acestei conducte se va asigura alimentarea cu gaze naturale a Termocentralei de la Mintia. ”Guvernul a adoptat astazi, 15 februarie, la propunerea ministerului Energiei, Hotararea privind declararea proiectului de investitii “Conducta de transport gaze naturale pentru alimentarea CET Mintia” ca proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale”, informeaza ministerul. Totodata, ministerul Energiei a fost desemnat ca autoritate competenta responsabila de facilitarea si coordonarea procedurii de autorizare pentru acest proiect important de investitii. Pentru alimentarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

