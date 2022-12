Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian de pasageri a crescut, in primele noua luni ale acestui an, cu 96,9%, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 7,992 milioane pasageri, pana la peste 15,738 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza AGERPRES . Cele mai…

- In octombrie, la nivelul Uniunii Europene au avut loc mai multe intalniri pe tema prețului gazelor naturale. Plafonarea prețului gazelor, in forma solicitata, imposibila. Anunțul Comisiei Europene pentru statele membre In urma acestor reuniuni la nivel inalt, șefii de stat si de guvern din UE au cazut…

- Comisia Europeana le-a spus reprezentantilor statelor membre ca nu este posibil sa fie introdus un plafon al pretului gazelor naturale care in acelasi timp sa nu afecteze contractele pe termen lung sau securitatea aprovizionarii, au declarat doua surse diplomatice pentru Reuters. Dupa discutii indelungate,…

- Spania, Portugalia si Franta au anuntat joi ca vor construi o conducta marina pentru a transporta hidrogen si gaze intre Barcelona si Marsilia, inlocuind planurile de extindere a asa-numitei conducte MidCat peste Pirinei, fata de care Franta s-a opus, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

