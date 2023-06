Conducerea Twitter are, de luni, un nou membru. Cine este Joe Benarroch

Stiri pe aceeasi tema

- Benarroch a spus intr-un e-mail ca asteapta cu nerabdare sa lucreze cu echipa companiei pentru a ”construi impreuna Twitter 2.0”. ”Bine ati venit in echipa, @benarroch_joe! De la o pasare la alta”, a scris pe Twitter Linda Yaccarino, care a fost numita in mai. Ea nu a mentionat pozitia pe care o va…

- Directorul Twitter pentru siguranta marcii si calitatea reclamelor, A.J. Brown, a decis sa paraseasca compania, potrivit unei surse familiarizate cu problema, acesta fiind al doilea director pentru siguranta care pleaca in cateva zile, transmite Reuters, citat de News.ro.Cea mai recenta plecare se…

- Cea mai recenta plecare se adauga la o provocare din ce in ce mai mare pentru noul CEO al Twitter, Linda Yaccarino, chiar inainte de a intra in acest rol. Joi, Ella Irwin a declarat pentru Reuters ca a demisionat din functia de vicepresedinte al produsului pentru incredere si siguranta la compania de…

- Ucraina este pregatita sa lanseze contraofensiva mult asteptata pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru Wall Street Journal publicat sambata si preluat de Reuters, citata de digi24.ro.

- Fosta șefa a departamentului de publicitate al NBCUniversal, Linda Yaccarino, a fost numita de Elon Musk in funcția de director executiv al Twitter, la puțin peste șase luni de la preluarea controversata de catre miliardar a companiei, relateaza BBC și Reuters.„Sunt incantat sa ii urez bun venit Lindei…

- O explozie a provocat marti, pentru a doua zi consecutiv, deraierea unui tren de marfa in regiunea rusa Briansk, ce se invecineaza cu Ucraina, au anuntat autoritatile locale, in conditiile in care armata ucraineana, desi s-a ferit sa revendice astfel de sabotaje, a transmis ca subminarea logisticii…

- Moscova „nu va ierta” Statele Unite pentru faptul ca au refuzat sa elibereze vize jurnalistilor rusi care il insotesc pe seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, luni si marti la ONU, a declarat ministrul rus inainte de plecarea sa la New York, relateaza AFP. „Nu vom uita, nu vom ierta”, a avertizat…