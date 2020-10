”Angajamentul pentru investitiile in infrastructura energetica de transport asumat de catre conducerea Transelectrica este ferm si se incadreaza in traiectoria planificata. In acest sens, presedintele directoratului, Catalin Nitu, alaturi de membrii directoratului, Andreea Miu si Bogdan Marcu, au verificat stadiul lucrarilor pentru finalizarea tronsonului Liniei Electrice Aeriene de 400 kV Oradea Sud-Nadab, parte din LEA 400 kV Oradea – Bekescsaba. In aceasta perioada, pe santierul din vestul tarii a fost demarata actiunea de asamblare si ridicare a celor 15 stalpi necesari pentru finalizarea…