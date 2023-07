Stiri pe aceeasi tema

- Un album de promovare a județului Gorj și realizat de artistul plastic clujean Cornel Vana va fi lansat in acest an. Cornel Vana s-a nascut in 10 Martie 1957, in comuna Iara (județul Cluj) și locuiește de zeci de ani in municipiul Turda. Este absolvent al Școlii Populare de Arta Cluj (1980). Din 1985,…

- Incidentul s-a petrecut, miercuri, 5 iulie, in gara Roșiorii de Vede, in timpul unei manevre pentru preluarea unui tren de calatori, informeaza clubferoviar.ro.In urma impactului violent, o locomotiva a deraiat de un boghiu peste opritorul fix.„O locomotiva a SNTFC CFR Calatori, EA 482, a ieșit de la…

- Accident feroviar Roșiori - Un nou accident feroviar rosiori s-a produs miercuri dimineața, pe Magistrala 100, la scurt timp dupa cel din luna martie. Doua locomotive, una aparținand SNTFC CFR Calatori și una Cargo Trans Vagon, s-au ciocnit violent in stația Roșiori Nord, anunța clubferoviar.ro. Potrivit…

- Un nou incident feroviar s-a petrecut la Roșiori, pe magistrala 100. Miercuri dimineața o locomotiva CFR Calatori a lovit la manevra locomotiva unei companii private de transport de marfa, scrie publicația Club Feroviar.

- Pasagerii trenului București - Curtici - Budapesta au stat peste 6 ore noaptea trecuta, in camp, din cauza unei „defecțiuni”. CFR iși cere scuze și spune ca pasagerii vor primi apa cand vor ajunge in gara Sibiu.CFR Calatori informeaza marți ca in cursul nopții trecute, intre stațiile Șercaia și Fagaraș,…

- Meteorologii au emis luni seara o avertizare Cod galben de vijelii și averse pentru mai multe localitați din județele Alba și Sibiu.Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Valea Lunga, Lopadea Noua, Cetatea de Balta, Sancel, Lunca Mureșului, Miraslau,…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat o decizie la contestatia depusa de Euro Construct SA Este vizata atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Servicii de salubrizare dormitoare de personal CF si spatii administrative loturile 3 8 SRTFC Constanta" Euro Construct…

- Un grav incident a avut loc miercuri dupa-amiaza in gara Medgidia, unde un tanar s-a urcat intr-o locomotiva, a pornit-o și a mutat-o pe alta linie, relateaza site-ul de știri feroviare Club Feroviar.Tanarul, care are 20 de ani, a urcat intr-o locomotiva a Grupului Feroviar Roman deschisa și lasata…