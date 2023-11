Stiri pe aceeasi tema

- Decizia conducerii companiei DAN AIR de a muta operatiunile aeriene de pe Aeroportul International Brasov pe Aeroportul International „George Enescu” Bacau ne-a luat prin surprindere si credem ca este o decizie conjuncturala si cu implicatii de natura comerciala, generata de imposibilitatea operatorului…

- Potrivit unui comunicat dat publicitatii miercuri de DAN AIR, decizia companiei de a muta, incepand cu luna decembrie, toate operatiunile de pe aeroportul din Brasov, pe cel din Bacau este una temporara. Oficialii DAN AIR cu detaliat cauzele care au stat la baza acestei hotarari. „Programul restrans,…

- Presedintele Consiliului Judetean Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat relocarea companiei aeriene DAN AIR pe Aeroportul International din Bacau. Potrivit acestuia, vor fi efectuate zboruri temporare spre 8 destinatii, incepand cu 8 decembrie, spre Bruxelles, Munchen, Nuremberg, Stuttgart, Madrid, Barcelona,…

- „DAN AIR anunta incetarea operatiunilor de la Brasov si mutarea curselor pe aeroportul din Bacau”, transmite, marti, compania aeriana, anuntul fiind facut in contextul in care autoritatile din Brasov au anuntat ca amana extinderea orarului de functionare al aeroportului pentru luna ianuarie 2024. In…

- Aceasta interdicție va fi valabila in Germania, unde, deja unele orașe, mașinile diesel sunt ferm interzise, in timp ce in altele sunt inca permise.Interdicțiile privind conducerea vehiculelor diesel sunt in vigoare in Stuttgart, Darmstadt și Munchen, dar au fost ridicate in Hamburg in septembrie 2023.…

- Operatorul aerian Dan Air a anuntat ca va lansa noi rute aeriene care vor lega Brasovul de mai multe destinatii din Europa si Orientul Mijlociu. Acestea ar fi urmat sa devina operationale inca de la inceputul acestei luni, dar compania s-a vazut nevoita sa amane cu o luna si jumatate lansarea lor. Astfel,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a derulat, joi, un amplu exercitiu pe Aeroportul International ‘George Enescu’, in cadrul caruia a fost simulata aterizarea fortata a unui avion. Conform scenariului, avionul a intampinat o defectiune in timp ce se pregatea sa aterizeze, parasind…

- Conducerea Aeroportului Brașov vrea un program de la ora 6.00 sau ora 7.00 la ora 23.00. Pentru aceasta, e nevoie de parerea operatorilor. Soluția cu turn virtual din Germania este la fel ca aceea cu turn la Arad.