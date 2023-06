Condițiile în care pot fi înregistrate mai mult de 10 persoane la aceeași adresă O lege intrata recent in vigoare prevede ca la aceeași adresa cu domiciliul sau resedinta nu se pot inregistra mai mult de 10 persoane. Exista, insa, și excepții. Este vorba de rude pentru care noile modificari nu sunt valabile. Concret, limitarea nu se aplica „in cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa membrilor familiei extinse”. Prin familie extinsa se ințelege titularul dreptului locativ, soțul sau soția acestuia, rudele (ale proprietarului sau ale soțului/ soției) in linie dreapta, precum și cele in linie colaterala pana la gradul al patrulea, potrivit Legii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

