Stiri pe aceeasi tema

- Condiții inumane pentru o parte dintre beneficiarii Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica. Un control inopinat al reprezentanților Consiliului de Monitorizare a Implementarii Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati de la finalul anului trecut arata…

- Un tanar de 21 de ani din Prelipca a devenit pieton pentru o luna, dupa ce a fost filmat in timp ce facea drifturi in centrul orașului, relateaza Monitorul de Suceava.Imaginile filmate in seara de 29 decembrie au aparut in mediul online, polițiștii Biroului Rutier s-au autosesizat, iar teribilistul…

- Tradiția organizarii Revelionului in aer liber in municipiul Suceava continua și la trecerea in 2024, iar cei care vor participa la eveniment vor avea parte de multa muzica populara, dar și de invitați speciali - trupa Bere Gratis și Amna Band."Revelionul va incepe la ora 19.00, cu numeroși ...

- IPJ VN Incepand cu ora 10.30, in zona centrala a municipiului Focșani va fi desfașurat un exercițiu de catre lucratori din cadrul IPJ Vrancea- Serviciul pentru Acțiuni Speciale, privind luarea unor ostatici de catre persoane inarmate. Traficul va fi restricționat in perioada desfașurarii exercițiului,…

- Persoanele si organizatiile care protesteaza vor fi identificate cu „mijloace video, digitale sau manuale” – si apoi vor fi taxate pentru costul trimiterii fortelor de securitate pentru a supraveghea demonstratiile lor, a declarat ministrul pentru securitate al lui Milei, Patricia Bullrich, in momentul…

- Mai mulți varstnici cu dizabilitați fizice și psihice au fost gasiți de polițiști, intr-un imobil, in condiții mizere. Anchetatorii acuza opt persoane ca le-ar fi luat casele batranilor, care nu aveau moștenitori, iar unul dintre ei, de 46 de ani, s-ar fi casatorit cu o femeie de peste 70 de ani, pentru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile. Se circula in general pe un carosabil uscat, izolat umed in judetul…

- COMUNICAT DE PRESA PARINȚII NU SE UITA!!! Normalitate pentru seniorii noștri! Le-am promis parinților și bunicilor ca una dintre principalele coordonate ale activitații mele de prefect va fi sa am grija de viața și de sanatatea lor. Cand vorbim despre persoane vulnerabile, așa cum sunt seniorii care…