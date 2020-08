Condamnată la închisoare pentru rele tratamente aplicate minorului Politistii de investigatii criminale, impreuna cu politistii din Jibou, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Jibou la data de 11 august a.c., pe numele unei tinere de 25 ani, din Jibou. Tanara are de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani inchisoare pentru comiterea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Aceasta a fost depusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Salaj si urmeaza a fi transferata la pentenciar in vederea executarii pedepsei. Acest articol Condamnata la inchisoare pentru rele tratamente aplicate… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

