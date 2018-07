Stiri pe aceeasi tema

- Felix Cristian Bisca, zis Bimby, in varsta de 27 de ani, din Craiova, a fost ucis in noaptea de 2 spre 3 septembrie 2017 in plina strada cu un cutit tip baioneta. Criminalul a fost trimis in judecata pentru omor si condamnat definitiv la 12 ani de inchisoare.

- Bianca Dragușanu sustine ca trecutul nu trebuie condamnat. Victor Slav, ipostaza intima cu Bianca Dragusanu. Cum au reactionat cei care i-au vazut FOTO "Ca sa fii matur și ințelept, intai trebuie sa fi fost tanar și prost. Un citat real, am crezut inițial ca e o gluma ieftina. Un citat…

- Conform deciziei tribunalului, lui Sun ii vor fi interzise pe viata drepturile politice și ii vor fi confiscate de catre stat toate proprietatile personale și caștigurile ilegale.Procesul contra lui Sun Zhengcai, care pana la caderea sa in dizgrație era considerat ca unul dintre principalii…

- Marti, in ultima zi a unui proces care urmareste casarea condamnarii sale la 40 de ani de inchisoare, fostul sef politic al sarbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, a perseverat in a nega genocidul in fata judecatorilor.In 2016, Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) l-a gasit vinovat…

- Un tribunal din Belgia l-a condamnat luni pe Salah Abdeslam, singurul supravietuitor suspectat ca ar fi fost implicat in atentatul din Paris din anul 2015, pentru ca ar fi declansat un schimb de focuri in Bruxelles, relateaza site-ul postului BBC. Abdeslam a fost gasit vinovat pentru acte de terorism…

