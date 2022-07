Condamnat la moarte, donator de rinichi

Un fapt mai puțin obișnuit ajunge la noi din SUA. Un deținut condamnat la moarte, care urmeaza sa primeasca injecția letala pe 13 iulie, a facut, prin avocații sai, cerere de amanare a execuției. Și asta pentru ca, avand o grupa rara de sange, vrea sa faca o fapta buna și sa doneze un rinichi. Desigur, unele oficialitați cred ca e vorba despre o tergiversare, ca vrea sa mai caștige timp și viața. Deținutul se numește Ramiro Gonzales, este texan și are pedeapsa de condamnare la moarte pentru ca, in 2001 a impușcat-o pe Bridget Townsend, o fata in varsta de 18 ani, ale carei ramașițe au fost gasite…