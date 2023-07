Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Craiova a dispus, ieri, arestarea a doi tineri de 17 si 19 ani, acuzati de comiterea infractiunii de lovire sau alte violente. Politistii doljeni au precizat ca cei doi au agresat un tanar de 22 de ani, din localitatea Bucovat. Incidentul a avut loc in urma cu doua saptamani, in cartierul…

- Judecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a unui tanar de 25 de ani, din Malu Mare, recidivist, acuzat de comiterea a mai multor infractiuni de conducere fara permis si sub influenta alcoolului. In decembrie 2021 si iunie 2022, barbatul a fost condamnat in alte doua dosare de conducere fara…

- Judecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a unui barbat de 43 de ani, din comuna Murgasi, pentru comiterea infractiunii de ultraj. Barbatul este acuzat ca a lovit cu o furca un politist care a intervenit pentru aplanarea unui scandal. Incidentul a avut loc saptamana trecuta, in comuna Murgasi.…