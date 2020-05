Condamnări grele pentru doi români din Italia! Chinurile cumplite la care și-au supus copiii Cei doi romani au fost acuzați de Procuratura din Terni, pentru corupere de minori, viol in stare agravata și rele tratamente aplicate unui minor. Cei doi soți, el de 34 de ani, și ea de 29 de ani, sunt acuzați de procurorul șef Alberto Liguri de la Procuratura din Terni, ca supuneau copilul unor fapte ”pe care și hartia le-ar suporta cu greu”. Mai concret, in rechizitoriu se arata ca romanii intrețineau relații sexuale in fața copilului lor. Mai mult femeia fiind o prostituata, copilul era obligat sa asiste la partidele de amor ale mamei sale, cu barbați necunoscuți. De asemenea, procurorii italieni… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

