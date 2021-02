Stiri pe aceeasi tema

- La o conferința de presa cu omologul sau iordanian, Ayman Safadi, ministrul rus a precizat ca nu sunt justificate criticile atat timp cat legile din Occident privind manifestațiile sunt mult mai severe.”Isteria pe care am vazut-o in timpul procesului judiciar in cazul Navalnii depaseste orice limita.…

- Mai mult de o mie de susținatori ai opozantului rus Alexei Navalnii au fost arestați, marți, dupa manifestații de strada organizate in semn de protest fața de condamnarea acestuia la 3 ani și jumatate de inchisoare. Un tribunal moscovit a concluzionat, marți, ca cel mai vehement critic al președintelui…

- Purtatorul de cuvânt al diplomației ruse a acuzat capitalele occidentale de „deconectare de realitate” dupa apelurile lor de eliberare a adversarului Alexeï Navalnîi, care a fost condamnat marți la doi ani și opt luni de închisoare, potrivit AFP."Nu exista…

- Alexei Navalnii a fost condamnat de instanța rusa la doi ani și jumatate de inchisoare, conform CNN . Proteste in toata Rusia Aleksei Navalnii este unul dintre principalii opozanți ai președintelui Vladimir Putin și a fost otravit in urma cu cateva luni cu un agent neurotoxic, Noviciok. A reușit sa…

- Un tribunal l-a suspendat luni pe Ilia Iasin, un politician de opozitie din Moscova, inaintea noilor proteste impotriva arestarii liderului opozitiei ruse Alexei Navalnii, informeaza dpa. Politicianul a fost condamnat la zece zile de detentie pentru ca nu a respectat ordinul de duminica…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a condamnat „reprimarea opoziției ruse” Arestarea liderului opoziției ruse pe aeroportul Șeremetievo din Moscova, 17 ianuarie 2021/ (ENG) Russian opposition leader Alexei Navalny is seen at the passport control point at Moscow's Sheremetyevo airport on January 17,…

- Poliția rusa a declarat vineri ca politicianul de opoziție Alexei Navalnîi, tratat în Germania dupa ce s-a îmbolnavit grav în Siberia la sfârșitul lunii august, suferea de „pancreatita”, respingând din nou varianta otravirii, relateaza AFP.„Diagnosticul…